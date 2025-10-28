М арта Вачкова въздиша по красотата, която създава вирджинската лоза на Владо Пенев, научи „Телеграф“.

Растението вече обхваща голяма част от стената на дома на Пенев на емблематичната столична улица „Иван Вазов“.

Вирджиния

Преди години актьорът реши да засади точно вирджинската лоза, след като няколко глицинии не цъфнаха. Той сподели с „Телеграф“: „Опитвам се да засаждам такива растения, които не искат много повече грижи, след като са се хванали. Защото се уморявам и невинаги мога да се занимавам с тях. А като няма кой да го прави, растенията страдат най-вече. Та и аз бих искал да засаждам такива растения, които нямат нужда от моята грижа след това и могат да се справят сами“. В момента тази лоза се е обагрила в червено и придава направо тържествен чар на цялото пространство наоколо, макар някои да твърдят, че държи по-влажни стените, по които се изкачва.

Любопитно е, че някои съседи сметнали как Владо Пенев бил засадил на мястото отровен бръшлян, бързо им било обяснено, че вирджинската лоза има пет назъбени листенца, докато отровният бръшлян има само три.

Ден

Преди няколко вечери Владо Пенев почерпи колеги и приятели за рождения си ден. Това се случило в централно, но закътано столично заведение, прочуто с добрата си скара, както и с пиците си. На партито присъстваха Теодора Духовникова, Захари Бахаров и други.

А вчера Марта Вачкова си припомни как преди две години, отново през октомври, срещнала голямата оперна звезда Анна Нетребко. Това се случило в центъра на Виена, където Марта срещнала случайно Анна и я помолила да се снимат заедно. Вачкова често в последните години посещава Виена, тази също бе там.

А що се отнася до предпочитанията й да снима растенията през есента, освен лозата на Пенев, тези дни тя се възхищаваше и на един бодлив трън, отрупан целия в плодове

Георги П. Димитров