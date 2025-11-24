П евецът Трики се завръща на българска сцена.

Той ще пее в София на 12 юни в клуб Fomo, информират организаторите от Fest Team.

По думите им Трики има свой собствен музикален език с бавни, дъб ритми с влияния от рок, блус, постпънк и други ъндърграунд течения. Роден като Ейдриан Николас Ем Тос в Бристол през 1968 г., той започва кариерата си в легендарните The Wild Bunch, предшественик на Massive Attack.

След участието си в албума Blue Lines (1991), Tрики прави пробив със соловия си дебют Maxinquaye (1995), посветен на покойната му майка Максин Куей. През годините артистът остава верен на своята независимост и експериментаторски дух, както чрез самостоятелни албуми, така и чрез работа с артисти като Massive Attack, Пи Джей Харви и Бьорк. Най-новите му проекти са с полската певица Марта Злаковска.

Източник: БТА