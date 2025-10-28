В асил Василев-Зуека се захвана да рисува как митична царица съгрешава с бик заради алчността на съпруга си.

И изобрази една от най-драматичните сцени от гръцката митология, като цялото предание събра само в една картина.

Минос

„Големият грях на цар Минос е към неговата собствена Пасифея, към жена му“, разказва Зуека. Става въпрос за раждането на Минотавъра. Както знаем от старогръцката митология, бог Посейдон праща на царя на Крит Минос гигантски бял бик, който бил най-красивото животно от рода си. Минос попитал Посейдон дали ще стане цар на Крит и като положителен отговор се появил белият бик от водите на морето. Но условието било, като стане цар, Минос да принесе в жертва на Посейдон бика. Царят обаче си запазил красивото животно, а принесъл друг бик (в някои от версиите е направил говедо от дърво) с идеята могъщият повелител на моретата да не забележи измамата. Богът обаче научил това и се разгневил. Тогава изпратил лудост на жената на Минос, Пасифея, която се влюбила в бика и забременяла от него. Така се появил митичният Минотавър – същество с глава на бик и могъщо човешко тяло. За да го скрие, Минос построил лабиринта под двореца си. А на всеки девет години атиняните трябвало да изпращат като дарове на бика 7 момци и девойки, които той изяждал. Но Тезей успял да победи чудовището с помощта на Ариадна, сестрата на Минотавъра, която му дала прочутата нишка. Разбира се, митът има различни версии.

Лодка

А самият Зуек възкликва многозначително: „Естествено, че всеки има своите грехове“ и сочи картината си. На нея има така характерната за рисуваното творчество на Василев хартиена лодка, но тук той е добавил и украса в коринтски стил. В лодката се е излегнала голата и полудяла Пасифея. А над всички доминира гигантската глава на Минос, окичена с лавров венец, и на челото е нарисуван лабиринт, зад който застрашително се спускат размазаните очертания на минотавъра.

Самият Зуек е облечен с фланелка, на която има подписа на Пикасо и прословутия дакел Лумп, който навремето става модел в много рисунки на гениалния испански художник.

Освен митологични теми Зуека показва, че доста се интересува и от литературната класика. Дон Кихот е от любимите образи в неговото творчество. Художникът обича да рисува и по философски теми, като свойски и с характерния плам, който може само един много добър драматичен актьор да изобрази, сочи и един от размислите си - „Огради“. За него те са символ на несвободата. Изобразява и различни съновидения. Обича да изобразява всякакви клоуни и приказни циркови персонажи. А напоследък вкарва и изкуствен интелект при представянето на картините си в нета

Георги П. Димитров