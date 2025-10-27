М айсторка на шиенето стана на 90 години с песните на Ивана, научи „Телеграф“. Събитието произлязло преди няколко дни в столична механа и по едно време Ивана с изненада научила, че възрастната жена е специален гост на концерта й.

Тя прекъснала пеенето си, за да поздрави жената. А след това изпълнила няколко народни песни, които са любими на дамата. В заведението поднесли на рожденичката и много специална торта, направена като старовремска шевна машина от легендарна немска марка, продавана у нас още преди втората световна.

„Такива вълнуващи моменти не се забравят!“ - възкликна голямата звезда на фолка.

Чушки

Междувременно „Телеграф“ научи, че Ивана е взела активно участие в приготвянето на зимнината. И това е произлязло навръх 22 септември. Тя самата се шегува, че миналата година навръх националния празник е приготвяла лютеница, а тази е пекла чушки на плоча в двора.

Звездата помага в слагането на чушки

„Абе, не ми се отдава много, та да са ни живи и здрави - и майките, и бабите, даже и да ни се карат!“ - разсъждава певицата. Звездата с помощта на един дървен кол се стреми да пече чушките, а преди това вкарва в действие и маникюра си, за да маха семките на зеленчука.

Гурбет

Ивана отива на кратък гурбет в Лондон, където на 15 ноември ще пее на нашенци и на любопитни англичани. Билетите са от 45 до 65 паунда. А както подобава, ще има и похапване. Гостите могат да избират между свински или пилешки пържоли на скара, агнешко печено с дроб сарма и пълнени чушки с ориз.

