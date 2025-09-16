Е д Шийрън е обвинен от експерти в музикалната индустрия, че разчита на изкуствен интелект, за да създава текстове за новия си албум Play , като критиците определят части от него като „банални“ и „безжизнени“, разкрива Radar Online.

34-годишният певец и автор на песни, който остава един от най-слушаните изпълнители в света, е подложен на щателен контрол, след като фенове и музикални професионалисти предложиха някои от последните му песни да се четат така, сякаш са генерирани от ChatGPT, а не написани на ръка. Албумът, издаден този месец, следва лошо приетия от Шийрън „Autumn Variations“ и отново разпали дебата за автентичността в писането на поп песни.

„В брака му може да има трима – Ед, Чери и ChatGPT“, каза източник от индустрията, посочвайки странно плоския лирицизъм в песни като Symmetry .

Друг източник добави: „Въпросът за изкуствения интелект виси над този албум. Някои от репликите изглеждат твърде общи, твърде автоматизирани, сякаш са изплюти от бот. Тъжно е, защото Ед в най-добрите си години винаги е бил поетичен. Тук звучи сякаш е възложил задачата на външни изпълнители“.

Самият Шийрън не е отговорил директно на твърденията. Вместо това той описва албума като „директен отговор на най-мрачния период от живота ми“.

По време на създаването му, 33-годишната му съпруга Чери е диагностицирана с рак, докато е бременна с втората им дъщеря, Джупитър. Той също така губи близкия си приятел и ментор Джамал Едуардс, който почина внезапно през 2022 г., и се сблъсква с две нашумели съдебни битки за плагиатство. Чери вече е в ремисия, а дъщерите им Лира и Джупитър участват на видно място в песните му.