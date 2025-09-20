Ч ервената Соня язди кон робот в голяма част от снимките на едноименния екшън, научи „Телеграф“.

От „Ню Бояна“ са прибегнали до трика с робота, за да изглеждат снимките по-ефектно.

Механика

Механичното животно така е докарано, че едно към едно прилича с породистия кон, използван в самия филм. За това особена заслуга имат художниците на екшъна, които са успели да създадат кон, който е по-реалистичен от истински, издават от „Ню Бояна“.

Конят робот изглежда като истински.

червената соня
При снимките на робот не се размазва изображението на заден план, защото конят на практика стои на едно място и камерата може да придаде повече обем. Подобни роботи се ползват за обучаване на жокеи, но принципът е същият и със състезателите по родео, където механичен бик е язден от човек. При такъв бик обаче върху него трудно може човек да се задържи много повече от 8 секунди заради яростното и неочаквано въртене на животното. Докато в случая с коня на Червената Соня самата актриса в нейната роля твърди, че доста се е забавлявала, яздейки дълго време робота. Тя възкликва, че има опит и с истински кон. А режисьорката Ем Джей Басет го потвърждава.

Конят робот обаче няма крака, за да може яздещият го да пази по-добро равновесие. Останалото е въпрос на ъгъл на снимане, добър монтаж и компютърни ефекти.

Басейн

Някои от сцените обаче наистина Матилда Луц прави с жив кон. Особено ефектен е моментът в басейн, сниман посред студио. Той обаче е направен да изглежда като тропическа река, през която Червената Соня превежда верния си кон. За сцената е използван този път жив кон, който се наслаждава на работата си в басейна на студиото.

В западната преса критици отбелязват, че всъщност филмът „Червената Соня“ много хитро използва трикове, които изглеждат добре на екрана, а струват доста по-малко от приеманите преди това за традиционни похвати. Както „Телеграф“ научи, изпълнителен продуцент на „Червената Соня“ е Дарина Павлова.

