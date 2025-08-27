П ринс Джаксън, роден с името Майкъл Джоузеф Джексън-младши, най-големият син на Майкъл Джексън, е предложил брак на любимата си, съобщи TMZ.
Наследникът на Краля на попа е сложил поискал ръката на Моли Ширманг, с която се е запознал в колежа. Източник на TMZ отбелязва, че след десет години заедно двойката прави следващата стъпка.
СВЕТЪТ ПОЛУДЯ: Тейлър Суифт каза „ДА“ на Травис Келси! (СНИМКИ)
„Моли и аз прекарахме толкова много време заедно и създадохме невероятни спомени. Пътувахме по света, завършихме колеж и пораснахме толкова много заедно. Очаквам с нетърпение следващата глава от живота ни, докато продължаваме да растем и да създаваме прекрасни спомени. Обичам те, скъпа“, написа Принс в социалните мрежи.
MICHAEL JACKSON'S SON PRINCE ENGAGED TO LONGTIME GIRLFRIEND..— The Gworls Are Fighting (@baddietvv) August 27, 2025
The 28-year-old shared the big news Tuesday on Instagram, dropping a series of sweet snaps with his fiancée..
Congratulations pic.twitter.com/dTh34ySmRU