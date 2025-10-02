М енингит уби красавица, два дни след сватбата ѝ. Аутопсията показала, че любимата на стотици хора инфлуенсърка е била болна от грип.

Сараевската инфлуенсърка Адна Ровчанин-Омербегович (26) почина от менингит на 15 септември, само два дни след сватбата си.

Model Adna Rovčanin-Omerbegović has died suddenly after falling into a mysterious coma on her wedding night.



The 26-year-old became violently ill at the reception, and died two days later.



As of January 2022 over half the population of Sarajevo, where Adna lived and owned a… pic.twitter.com/HP7b1mKCWI — Died Suddenly (@DiedSuddenly_) September 20, 2025

По време на сватбеното ситържество Адна внезапно се почувствала зле, след което била откарана по спешност в Клиничния център на Университета в Сараево.

Въпреки усилията на лекарите, тя починала в понеделник, 15 септември, а аутопсията вече разкрила, че е починала от менингит.

💔 Conmoción en Sarajevo: murió la influencer Adna Rovcanin-Omerbegovic (26) dos días después de su boda. Dueña de un salón de belleza y enfermera, era muy querida en su comunidad. Autoridades investigan la causa del fallecimiento. pic.twitter.com/zdtALsCQ3n — salto informa (@SaltoInforma) September 20, 2025

Сараевската красавица била успешен козметик, собственик на салон в столицата на Босна и Херцеговина и един от разпознаваемите инфлуенсъри в социалните мрежи.

Преждевременната ѝ смърт предизвикал голям шок и тъга както в семейството ѝ, така и сред приятелите и широката общественост, а социалните мрежи били изпълнени с емоционални съобщения за сбогом.

Influencer de 26 anos desmaia no casamento... e morre dois dias depois! https://t.co/XVMZl6kDsC — Selfie (@Selfiept) September 24, 2025

Какво е менингит?

Менингитът е възпаление на менингите - защитните слоеве, които обграждат мозъка и гръбначния мозък. Тези обвивки имат важна роля: те предпазват мозъка и гръбначния мозък от увреждане, съдържат кръвоносни съдове, нерви и цереброспинална течност (ликвор), която осигурява допълнителна защита.

Причините за менингит могат да бъдат различни - бактерии, вируси, гъбички, паразити, но също и неинфекциозни състояния, като например травми на главата или някои заболявания.

.

Видове менингит

Менингитът най-често се разделя според причината:

- Бактериален менингит - често има внезапен и тежък ход.

- Вирусен менингит - по-лека форма, най-честата причина за асептичен менингит.

- Гъбичен менингит - по-рядко срещан, обикновено при хора със слаб имунитет.

- Паразитен менингит – рядка, специфична форма (напр. еозинофилен менингит).

- Амебен менингит - причинен от амебата Naegleria fowleri.

- Асептичен менингит, предизвикан от лекарства - много рядка реакция към определени лекарства (напр. антибиотици или противовъзпалителни средства).

- Хроничен менингит - продължава месец или повече.

- Остър менингит - възниква внезапно, симптомите са силно изразени и прогресират бързо.

Кой е изложен на по-голям риск от менингит?

Рискът зависи от възрастта, здравословното състояние и околната среда.

Склонни към болестта са:

- деца под 5-годишна възраст (до 70% от случаите на бактериален менингит се срещат на тази възраст),

- лица с отслабен имунитет (напр. с ХИВ, рак, след трансплантация или терапия, която отслабва имунната система),

- тези, които живеят в колективи (студентски общежития, военни казарми),

- хора без далак или с увреден далак,

- хора с хронични инфекции на ушите и носа, пневмония или системни инфекции,

- пътуващи до райони, където инфекциите, причиняващи менингит, са по-често срещани.

Симптоми на менингит

Симптомите могат да варират при бебета, деца и възрастни, но обикновено включват:

- схванат врат

- силно главоболие

- гадене и повръщане

- чувствителност към светлина

- сънливост, слабост , объркване

- обрив под формата на малки червени точки

*Източник: Kurir