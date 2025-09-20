В атиканът открива амбициозен образователен център, вдъхновен от екологичното наследство на папа Франциск.

Това е утопичен експеримент на площ от 55 акра за устойчиво земеделие, професионално обучение и екологично образование за деца, разположен на територията на папското имение на езерото Албано.

Проектът включва огромна оранжерия със същата извита, обгръщаща форма като колонадата на площад „Свети Петър“, която е обърната към учебно заведение с 10 стаи и столова. След като заработи, посещаващите групи могат да дойдат на следобедна екскурзия, за да научат за биологичното земеделие, или на едноседмичен курс по регенеративно земеделие.

Проектът е вдъхновен от енцикликата на Франциск от 2015 г. Laudato Si (Хвала на Бога), която определя грижата за планетата като неотложно и екзистенциално морално задължение, неразривно свързано с въпросите за човешкото достойнство и справедливостта, особено за бедните. Слънчевите панели ще осигуряват цялата необходима енергия на съоръжението, пластмасите ще бъдат забранени, а системите за рециклиране и компостиране ще бъдат използвани за постигане на нулеви отпадъци. Длъжностните лица казват, че водата ще бъде пестена и максимално използвана чрез „интелигентни напоителни“ системи, които използват изкуствен интелект за определяне на нуждите на растенията, заедно със събиране на дъждовна вода и инсталиране на системи за пречистване и повторна употреба на отпадъчни води.