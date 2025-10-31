Х елоуин е празник на черните вещици, които търсят и почитат смъртта, а това коренно се различава от нашата задушница – каза пред „Телеграф“ Маг Розали.

Тя самата е веща в занаята и се занимава с бяла магия, като се стреми да развили прокоби и други подобни.

Келти

Маг Розали обясни: „Хелоуин е празник на келтите, винаги се празнува в последния ден на октомври. Това е празник на смъртта. Келтите са правели много жертвоприношения, в това число и човешки, за да умилостивят смъртта да не взима хората от племето, от общността. В последствие католиците, когато ги завладяват, за да ги приобщят, го запазват като празник на мъртвите. Но това в същото време е и най-почитаният празник на черните вещици и от вуду магьосниците, които служат на смъртта, на черната енергия“.

Разлики

Запитана за разликите с православната задушница, Маг Розали поясни: „Ние си имаме такъв празник – Голяма задушница, която сега се пада на 1 ноември, винаги в съботата преди Архангеловден. Ние почитаме нашите близки, вървим по линия на рода. Почитаме рода си, това, че сме се родили, че сме живи, че сме здрави. Което е коренно различно от това да почиташ смъртта. И другото, което е, ние като християни не трябва да почитаме празници, в които се величае смъртта, а Хелоуин е точно такъв“. Маг Розали обяснява: „Хелоуин е обърнат в шоу, но това е много грешно за нас, за християните. Ние тези дни, когато е Голяма задушница, ги отдаваме на близките си. Ние сме в печал, ние сме в хубави спомени за тях. В смирение. Докато ония там си правят точно шоу, парад, веселба и всякакви такива работи. А за мъртвите това не е много окей“. И допълва: „Те не почитат рода, а и самите мъртви, затова при тях се получава безчовечност – всеки гледа себе си. Ние ходим на гробища, преливаме, носим храна и т.н. Почитаме рода, роднините си. Разликите са огромни“.

