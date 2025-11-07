О деяла, възглавници и спално бельо са истински хит в Китай. Все повече хора зарязват силиконовите завивки и си купуват от естествена коприна, разказаха пред български туристи собственици на фабрика за производство на коприна в Шанхай, разказа пред „Телеграф“ Мариела Балева, участник в туристическа група, посетила Поднебесната империя.

Предприятието представлява и туристическа атракция, където гостите могат да видят всички процеси по производството на здравите нишки, от които се правят най-здравите, най-скъпите и най-екологичните тъкани.

Враца

Любопитно е да се научи, че коприната се произвежда основно само от пашкула на копринената буба Bombyx mori. Те произхождат от Китай, отглеждат се специално в контролирана среда за производство на коприна. Основно се хранят с листата на черница и затова коприната от тях се нарича „черничева коприна“. В България допреди двайсет години, преди да бъдат ликвидирани мощностите за производство на скъпата материя, във всички села на Северна България всяко домакинство отглеждаше буби, които след това предаваше за преработка. А доказателството за това производство са безкрайните редици от черници, познати основно като дуди по улиците на тези села. Във Враца пък се намираше Бубарската станция към Селскостопанската академия (ССА), която функционираше допреди 7 години.

Слой

Процесът по извличане на коприната във фабриката в Шанхай е изцяло ръчен. Пашкулите се накисват във вода, след това се отделя какавидата от самия пашкул, който се разтегля от няколко души във вид на кръг. Тъканта е изключително здрава и затова още в древността е използвана от воините за „бронежилетки“, разказаха производителите. Одеялата от коприна се правят от сто слоя, които ръчно се наслагват един върху друг, като се дърпат от няколко души едновременно. По време на такива демонстрации, които са невероятна атракция, участват и самите туристи. Завивките се изпълняват в различни размери и дебелини. Това от своя страна определя и цената им, но най-ниската за такова одеяло е между 150 и 200 лв.

Акари

В шанхайската фабрика освен одеяла се произвеждат и възглавници от коприна, от копринения пълнеж до калъфката, шалове, облекло, спално бельо и др. Въпреки че цените не са ниски, все повече хора сменят памука с коприната в спалнята си, защото се оказва, че материята не завъжда акари, които са причинители на алергии. Любопитно е да се научи, че през лятото коприната държи хлад, а през зимата – топло. Твърди се, че коприната съхранява кожата млада, пречи на образуването на бръчки, а косата става по-здрава, красива и не се мачка.

Шампоан

За да пази здравословните си качества дълго време, се пере в хладка вода, в торба, без центрофуга и само с шампоан, обясняват производителите. За да не перат често одеялата, китайците ги пъхат в спален чувал, който сменят всяка седмица. Поради голямото търсене се появяват все повече ментета на пазара. От фабриката дават няколко лесни съвета как да разпознаем фалшификата. На първо място, истинската коприна има перлен цвят, а не снежнобял.

При дърпане тя не се къса. Когато запалиш нишка от истинската, тя задължително трябва да замирише на изгорял косъм, а при докосване не пари.

Нужни са стая и черничеви дървета

За направата на една завивка са необходими средно около 50 хил. пашкула, които в България са наричани „двоянки“, защото в тях живеят две гъсеници, затова самият пашкул е двойно по-голям. Отглеждането на буби освен че не изисква големи инвестиции, носи допълнителни доходи на домакинствата по селата. Нужни са отделна стая, стелаж, където се подреждат бубите, пари за закупуване на бубеното семе. След това около 40 дни трябва да хранят с черничеви листа. После се събират, бели се мъхът от пашкула, сортират се по големина и се предават за преработка. В началото на миналия век много семейства сами са извличали копринените нишки и оттогава все още има останали красиви ризи от сурова коприна и вълна в България.

Светлана Трифоновска