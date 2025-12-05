И вайло от "Игри на волята" бе гост в подкаста на "Мач Телеграф" - "МачКаст". Един от най-големите любимци на публиката е голям левскар. Той говори за сегашното състояние на "сините", но обърна внимание върху по-голямата картинка. "Левски се нуждае от дом. Това, че сега има отбор, който върви добре, е хубаво, но по-важното е стадионът да се оправи".

Ивайло все пак заяви, че вярва, че "сините" ще успеят да станат шампиони на България.

Вижте целият разговор във видеото

ЕКАТЕРИНА ТОМОВА
ДИМИТЪР ПЕНЕВ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX

Ивайло Игри на волята Левски дом МачКаст подкаст МачАкценти