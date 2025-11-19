У чените може би са открили начин да спрат уврежданията от Алцхаймер, преди да започнат - чрез „разтопяване“ на малките протеинови бучки, които са ранните спусъци на заболяването.

Алцхаймер отдавна се свързва с вредни тау протеинови фибрили, които се натрупват в мозъка и пречат на когнитивната функция, но сега изследователите са открили меки, малки клъстери, които се появяват първо. Когато тези ранни клъстери се разтворят, това предотвратява образуването на токсичните фибрили, което би могло ефективно да блокира заболяването , според изследователи от Токийския столичен университет.

Водени от професор Рей Курита, учените са използвали прецизни рентгенови и флуоресцентни методи в лабораторна обстановка, за да открият микроскопичните „предшественици“, които са с размери само десетки нанометри, предава Fox News.

Тъй като малките прекурсори били меки, изследователите успели да ги разтворят. В резултат на това не се образували тау фибрили. Тези резултати предполагат промяна в начина, по който учените биха могли да разработят лечения за болестта на Алцхаймер.

Вместо да се фокусират върху разрушаването на крайните фибрилни образувания, новите терапии биха могли да се насочат към по-ранния, обратим прекурсорен етап, за да предотвратят образуването на вредни структури, според проучването.