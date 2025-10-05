Гърция започва масова битка срещу високите цени в магазините – от 10 октомври влизат в сила отстъпки между 5 и 10%, а на места и повече, за над 1000 основни хранителни продукта.

Мярката, част от инициативата на Атина за борба със спекулата и натиска върху домакинствата, ще е в сила до края на годината, като се очаква да бъде удължена до март 2026 г.

🔹 В супермаркетите продуктите с намаления ще бъдат специално обозначени, за да са лесно разпознаваеми.

🔹 Първият списък с включените стоки трябва да бъде предаден на Министерството на развитието до неделя.

🔹 Правителството настоява веригите да ограничат печалбите си, за да могат намаленията да продължат по-дълго и да обхванат повече стоки.

„Целта е да се облекчи семейният бюджет“, обясни репортерът на NOVA Бойка Атанасова в предаването.

Тя допълни, че инициативата е паралелна на т.нар. “Потребителска кошница”, която вече четири години помага на гърците да пазаруват по-евтино.

📉 Новата мярка идва след нарастващо недоволство сред гражданите от рекордно високите цени в супермаркетите и е първа стъпка от по-широка правителствена програма за овладяване на инфлацията.