З латни кюлчета менте пробутват румънци по паркингите на наивни купувачи. Най-често спират колите по магистралите и продават маскиран месинг за благородния метал срещу 100 лв. Това разказа пред „Телеграф“ златарят Любомир Корчев, който има ателие в Перник. Обичайно това е позлата с малко микрони, но жертвите получават сертификати и печати за карати. „При мен идват измамени през два-три дни“, разказа златарят.

Фалшиво

Той увери, че и без ток ще познае фалшивото злато, но за месинговите кюлчета прави и огнена проба, която доказва манипулацията. Вземат се по специален начин почти невидими стружки от златото и лаборатория установява дали е истинско или не. Любомир Корчев добави, че от година почти не са идвали наркомани и загубили от хaзaрт да продават злато, за да си върнат дълговете. А преди това са носели цели шепи. Интересът към бижутата от благородния метал значително е нараснал. В ателието има италиански, турски и български обеци, верижки и гривни.

Карати

Стандартът у нас е да се изработват от 14 карата злато, но италианците и турците също го спазват. Колкото са по-високи каратите, толкова по-меко и трудно се работи, уточни той. Според него и турското, и руското вече са достатъчно изчистени от примеси и бижутата са с добро качество. Въпреки това италианската изработка е ненадмината. „Италианското е по-дизайнерско, стои по-масивно, отлично качество е“, допълни той. Българските бижута също са много добри, а най-красивото златно бижу, което е виждал през живота си, е пръстенът на цар Калоян, каза Любомир Корчев.

Корекция

Междувременно в края на миналата седмица цената на златото претърпя спад от почти 8% – тръгвайки от близо 4400 долара за унция и достигайки стойности от малко над 4000 долара. След това котировките на жълтия метал намериха дъно във вторник и се повишиха до 4113 долара, връщайки се на нивата от 12 октомври, коментира пред „Телеграф“ Макс Баклаян от Tavex. Извиващите се опашки пред търговците на инвестиционно злато не само в България, но и в градове като Токио, Лондон и Сидни подсказваха определено претоварване на пазара, породено от масовото навлизане на купувачи на дребно, потърси обяснение за падащите цени експертът.

Според него краткосрочният катализатор за корекцията остава неясен. Едно от обясненията на световните анализатори е краят на празничния период в Индия, страната с най-голям пазар на благородния метал в света.

Светлана Трифоновска