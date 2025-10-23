Н амаляване на санкцията за фирми, които доказано са участвали в картел, но са признали и са се оттеглили от него. Това предвиждат приетите на второ четене в зала промени в Закона за защита на конкуренцията. Така, ако дадена фирма има тайно споразумение за цените на пазара и бъде разкрита от антимонополния орган, има право да признае и да оповести участниците в картела и съответно ще бъде намалена глобата за конкретната компания. В момента такава опция има само за участници в картел, които са признали и разкрили информация и предоставили доказателства, но още при самото разследване, тоест в много по-ранен етап.

С промените се увеличават и санкциите, като те вече може да са до 10% от оборота на търговеца за предходната година.

Място

Също така се дават на антимонополния орган правомощия да влиза и да изисква документация от фирми за извършване на секторни анализи. Това ще става обаче само след съдебно разрешение от Административния съд – София област.

С промени в закона се създава и нова глава за нелоялни търговски практики по веригата на доставки на селскостопански продукти и храни. Така се въвежда забрана за нелоялни търговски практики в отношенията между купувачи и доставчици по тази верига. Очакванията са с това да бъдат премахнати дисбалансите между участниците по тази верига, което ще гарантира лоялна конкуренция в полза на потребителите и икономиката.

Специалисти

Предвидена е възможност в хода на проучванията, извършвани от КЗК, да бъдат включени в работния екип външни специалисти, притежаващи професионален опит съобразно обхвата и предмета на производството. Въвежда се и механизъм call-in option, който дава право на КЗК при съмнения да иска уведомления при вече сключени концентрации, когато общият оборот на двете предприятия надвишава 25 млн. лева в срок до шест месеца от сделката.

Елена Иванова