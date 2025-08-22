И нспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие за недеклариран труд в хотелите и заведенията през летния сезон.

Контролът е насочен към спазването на трудовите договори, работното време, заплащането, както и безопасността на работниците. Ще се проверява и наемането на непълнолетни, както и работници от трети страни.

От началото на годината Инспекцията по труда е направила над 31 хиляди проверки и е установила повече от 123 хиляди нарушения.

Само случаите на работа без трудов договор са над 2200. В проверките в курорта Слънчев бряг ще се включи и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, писа БНТ.