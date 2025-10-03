В одно торнадо се изви над морето край Царево на фона на усложнената метеорологична обстановка по Южното Черноморие. Това стана ясно от видеа, публикувани в социалните мрежи. Явлението е заснето от местни жители.

ВОДНИЯТ АД НА ЧЕРНОМОРИЕТО: Броят на жертвите расте! (ВИДЕО)

Водното торнадо е вихър, подобен на торнадото над сушата, който представлява вертикална колона от въртящ се въздух, която свързва облака със водната повърхност.

Условията за образуването му са топла водна повърхност, влажен и нестабилен въздух, силна вертикална циркулация и гръмотевични облаци.

За последните години това е поредният подобен случай, заснет в този район на Черноморието, писа offnews.bg.

В петък обявиха бедствено положение в община Царево, след като се изляха над 200 л/кв.м.в района. Денят бе обявен за неучебен, много бяха евакуирани.

Водният ад на Южното Черноморие дотук взе три жертви - багеристът Цанко Ц. от Несебър, Шабан Н. от Руен и граничният полицай Стефан С. от бургаското село Извор. По-късно през деня се наложи спешна евакуация от в.с."Елените", тъй като в следващите часове се очаква засилване на дъжда и нов потоп.