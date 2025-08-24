Д а прощаваме греховете на онези, които са съгрешили спрямо нас, да бъдем милосърдни и да не таим омраза в сърцата си. Това призова миряните в Перник патриарх Даниил, който отслужи Патриаршеска света литургия в централния храм "Св. Иван Рилски".

"Ако нашето сърце е немилосърдно, питаме се възможно ли е да усвояваме Божията милост. Не, дори и всичко да ни се прости. Ако ние пазим в сърцето си това немилосъриде, осъдителност, жестокосърдие спрямо околните, ние сами няма да можем да се чувстваме комфортно. Там, където всички са развързали в сърцата и душите си всички връзки на някаква осъдителност, непростимост спрямо околните, ние самите няма да се чувстваме добре!", каза главата на БПЦ.

Десетки перничани се стекоха в храма. На патриаршеската света литургия присъстваха областният управител Людмил Веселинов и зам. кметът Стефан Кръстев. Патриархът подстрига трима миряни за иподякони.