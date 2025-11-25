Б езработен мъж се опита да спретне страшна измама, след като се дегизира като починалата си майка, за да получи пенсията ѝ.

Той държал трупа на жената скрит у дома и през това време събрал хиляди евро годишно от пенсията ѝ, пише Corriere della Sera, който кръсти измасмата „Мисис Даутфайър“.

56-годишният мъж, чиято самоличност не е разкрита, започнал с измамата, след като майка му починала преди три години, като е скрил мумифицираното ѝ тяло в семейния им дом. Майката на измамника, Грациела Дал'Ольо, починала на 82-годишна възраст, а синът ѝ никога не е съобщил за смъртта ѝ.

Graziella Dall'Oglio falleció en 2022, pero su hijo no denunció su muerte y, en cambio, siguió cobrando su pensión, hasta que fue descubierto.



Вместо това той натъпкал трупа ѝ в спален чувал и го скрил в пералното помещение на дома им, съобщава изданието. Според медията, докато властите открили Дал'Ольо, тялото ѝ било мумифициран.

През цялото време синът ѝ старателно имитирал всеки детайл от майка си, чак до грима ѝ, и продължавал да осребрява пенсията ѝ. Той дори успял да поднови личната ѝ карта в правителствена служба в покрайнините на Мантуа след смъртта ѝ, съобщава изданието. С пенсията на майка си и портфолиото от имоти от три къщи, синът е успявал да прибере около 61 000 долара годишно, според вестника.

Властите заявиха, че той е претърпял „трансформация в стил г-жа Даутфайър“, във връзка с филма от 1993 г., в който Робин Уилямс играе наскоро разведен комик, който избира да се преструва на перфектната икономка, за да вижда децата си, докато се опитва да отблъсне новия любим на бившия си.

Но проницателен държавен служител накрая разбрал схемата му, след като забелязал очевидно „мъжествените“ му черти, включително ниския му глас и „дебелия“ врат, съобщава изданието.

Служителят уведомил властите, които сравнили снимки на Дал'Ольо и сина ѝ и осъзнали, че той отдавна ги е измамил.

Синът позволил на властите да претърсят дома му, където открили тялото на Дал'Ольо. Мъжът е разследван за незаконно укриване на тяло и измама с помощи. Не е ясно веднага дали е арестуван.