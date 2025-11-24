И нфлуенсърката и OnlyFans-ърка Ари Кица говори пред 1200 студенти в Университета на Вашингтон, след като бе поканена да вземе участие в лекцията на Psych 201, посветена на сексуалността.

След края на форума студентите споделиха, че академиците в залата започнали да шепнат помежду си, когато 24-годишният еротичен модел се качил на трибуната.

Кица, позната в TikTok, Instagram и платформи за съдържание за възрастни като OnlyFans, говори за дигиталния труд, сексуалната икономика и изграждането на онлайн персона – теми, които мнозина от публиката сметнаха за обвързани с разбирането на връзката между секса, медиите и индивидуалната активност.

OF model Ari Kytsya was invited to the University of Washington to speak to a Psych 201 class of 1,200 students

pic.twitter.com/mrFcylfIFs — FearBuck (@FearedBuck) November 18, 2025

Нейната лекция в кампуса бе озаглавена „Оцеляване в дигиталните икономики, представяне на онлайн персона, психологически последици за сексуализираните обществени пространства“. След като обаче кадри от лекцията бяха споделени от Barstool Sports, онлайн реакцията се измести към по-широки културни дебати.

Някои потребители определиха появата като символ на обществения упадък, докато други поставиха под въпрос дали е уместно инфлуенсър с присъствие в OnlyFans да се обръща към студенти. Няколко реакции се фокусираха и върху опасения относно младежката култура.

Студентите, които присъстваха на лекцията, характеризираха атмосферата по различен начин, описвайки я като замислена, а не сензационна.

Д-р Никол е използвала преди това гост-лектори с различен опит, включително терапевти и сексуални преподаватели, и участието на Кица беше в съответствие с този подход, писа novini.bg