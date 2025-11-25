Б ългарите купуват все повече пластмасови елхи, които са доставени на пазара от Китай. Още в средата на ноември специализираните търговски вериги заредиха щандовете си с огромно разнообразие от синтетичните коледни дръвчета, които все по-изкусно наподобяват истинските, установи проверка на „Телеграф“.

Промишленият гений предлага освен имитация на смърч и ела, но сред многобройните артикули освен различните размери клиентите могат да си изберат елхи със скреж, със светлини, с шишарки, дори с аромат на борова гора. Цените на синтетичните вървят от 30 до 1400 лв. по магазините в столицата.

Предлагат се и живи елхи в саксия, които са основно внос от Нидерландия за около 35 лв. Въпреки че все повече хора са склонни да си вземат пластмасово коледно дръвче, за да се спасят от чистенето на иглички след новогодишните празници, не са малко и тези, които държат на жива елха, която идва от гората, коментира пред „Телеграф“ Александър Кроснев, шеф на Държавно горско стопанство Самоков.

Хиляди

Българските коледни дръвчета ще се появят на пазара на 1 декември, съобщиха на „Телеграф“ от Министерството на земеделието. В момента 22 506 коледни елхи са предвидени за продажба за предстоящите коледни и новогодишни празници от държавните горски и ловни стопанства на Южноцентралното държавно предприятие-Смолян. От тях 11 515 ще са живи, със запазени корени, а 10 991 могат да бъдат отсечени при желание на купувачите. Предлаганите дръвчета са основно от видовете смърч, ела, бял и черен бор, дугласка. Цените на живите елхи в зависимост от размера тръгват от 5,50 лв. и достигат до 90 лв.

Чип

В горското стопанство-Самоков са приготвили 1000-1500 дръвчета за пазара, каза Александър Кроснев. И живите, и отсечените ще са на 15 лв., като желаещите да си купят с корени трябва да си осигурят саксия или подходящ съд, препоръча Кроснев. Той допълни, че отсечените дръвчета ще бъдат съпроводени с пътен лист, докато за живите не е нужно. Клиентите, които си купуват от пазарите, трябва да следят за чипчето, което доказва, че дръвчето е продукт на законна сеч. Въпреки че тази година няма да се спази традицията да се продават елхи пред сградата на Министерството на земеделието в София, в държавните горски предприятия тече активна подготовка за доставка на пазара на български елхи.

Шишарки

Към елхите в момента проявяват интерес основно търговци и малък кръг от физически лица, които идват на място да си ги купят. Важно е да се отбележи, че стопанството отглежда ели и смърчове за коледни дръвчета, а не ги секат от гората. Горските събират семе от шишарките и го засяват, за да отгледат елхите. В момента в различните разсадници на ДГС Самоков има 10 хил. засадени дръвчета, а всяка година те се подновяват, обясни Кроснев.

Тераса

Шефът на горското препоръча смърча като по-кичест и красив за украсяване, но пък елата издържа по-дълго на топло и от нея падат по-малко иглички. Ако държите на дръвче в саксия и го държите на топло, трябва всяка седмица да го поливате, за да не изсъхне, допълни той. Ако е на терасата на студено, може и без вода. През февруари е добре да се засади в парка или на вилата според Кроснев.

Във Варна търсят сребърен смърч

Във Варна все още не се продават живи елхи по пазарите за празниците, няма и обявени цени от Североизточното държавно предприятие.

Живо коледно дърво по-рано може да се купи от някой от градинските центрове, като по традиция най-търсен е сребърният смърч. Миналата година цените на живите елхи варираха от 40 до над 100 лв.

Украсата от 5 до 1000 лв.

Украсата за празничната атмосфера, включително и елхи, е по джоба на всеки. В специализираните магазини може да се намерят всякакви джунджурии от клончета, венци, топки, светещи, златни, сребърни, до цели Дядо Коледовци, светещи и бляскави сърни от 5 до няколкостотин лева. В препълнените отсега магазини има семейства с деца, които се спират просто да се любуват на пеещите и движещи се коледни украси, но има и такива, които са готови да хвърлят няколко стотачки, за да осигурят луксозна радост в дома си.

*По темата работиха: Светлана Трифоновска, Владимир Симеонов и Владислав Велев

Екип на Телеграф