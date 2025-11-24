В енци Мартинов участва в новия български филм „В очакване на Ал Бано“ с Аня Пенчева и Руслан Мъйнов, похвали се пред „Телеграф“ самият той.

„Приятно ми е, защото за втори път снимам с режисьора Илия Костов след филма му „Пътуващо кино“. Голямата част от филма е заснет това лято около язовир „Жребчево“. Илия Костов е от Сливен и обича красотите на Сливенския край. Предишния филм пък снимахме в Твърдица“, разказа шоуменът.

Борба

Снимките с Венци са били в заведение в центъра на София. „Играя себе си – тази роля я играя от 66 г. Правя едно обръщение, но само режисьорът знае как се вплита то в сценария. Както всички филми на Илия Костов, и този е нестандартен, специфичен, със странни причудливи ситуации и голяма багра от актьори и роли. С доста популярни актьори се засякохме на снимките – Аня Пенчева е в главната роля, Руслан Мъйнов... но нямам сцени с тях. Аз си получих репликите, които трябва да заснема, буквално два часа преди това. Заучих ги и в тях е отразена борбата на мъжете с феминизма“, сподели още Мартинов.

Изненада

Той играе със собствени дрехи – избрал е по-нестандартна риза с музикален надпис от 80-те години, тъй като самият филм препраща в онова време. „Има голяма изненада във филма - участва изключително популярен италианец, световноизвестен“, добави Венци. Върнахме лентата назад и разказа и за познанствата си с Аня Пенчева и Руслан Мъйнов: „С Аня, която е от Троян, се познаваме още от началото на 80-те. Заедно участвахме няколко дни в програмата на пролетните балове в Младежкия театър в Ловеч – тя беше водеща, а аз бях с моето хумористично шоу. Тя ми каза нещо интересно – колкото пъти ми слуша гласа, толкова пъти й действам релаксиращо, успокояващо и освежаващо, като че ли се връща в най-хубавите младежки години. Аз й отвърнах, че на мен също ми е приятно, защото външността й, тази неземна красота, ми действа много приятно. А с Руслан се познаваме по-отскоро. Харесва ми, допада ми този тип актьор, надарен с хубав и музикален глас, симпатизираме си“.

Коко Шпионката го учи как да готви пача

„Тези дни заснех 4 серии за предаването „Кокоригу“ на Константин Трендафилов, известен като Коко Шпионката, по Евроком, с весели въпроси към зрителите. Ще ги излъчват всяка седмица през декември. А за благодарност той обеща да ме научи как се готви пача. Като фен на кулинарното изкуство имам планове за празниците да покажа наученото на близките си“, издаде още Венци Мартинов. Той е впечатлен и от скорошния концерт на Стефан Митров: „Покани ме специално като бивш бодросменец. Аз съм пял заедно с Орлин Горанов, а той е след това. Убедих се, че освен Орлин Стефан е брилянтен вокал, особено с неговите хубави мелодични песни. Стана ми много приятно да го чуя след толкова много години отсъствие. Изключително въздействащо беше, както когато за първи път гледах в София Андре Рийо. Мога да нарека Стефан Митров Цар на баладите“.

Лео Богдановски