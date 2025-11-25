М ладата певица Мила Роберт се превърна в обект на коментари, този път зад граница.

Бившият посланик на САЩ и уважаван политически анализатор Дан Баер – работил с Хилари Клинтън и ключова фигура в американската външна политика – бе заснет, облечен с тениска, чийто дизайн закачливо прави препратка към един от големите хитове на нашенката - „Все по-добре ще става“, видя „Телеграф“.

Дан Баер се усмихва с тениската на българката.

Вълнение

Фотографията предизвика вълнение сред феновете на родната звезда. Според тях Баер – известен с работата си по правата на човека и международната дипломация – е почитател на изпълнителката, която по-рано засне част от свой видеоклип на Таймс Скуеър в Ню Йорк. Жестът от негова страна безспорно е знак, че интересът към Роберт и изобщо българската музикална сцена започва да расте отвъд океана. „Дали тази нова и неочаквана подкрепа загатва, че музикалната ѝ кариера предстои да набере скорост... Времето ще покаже – но „все по-добре“ очевидно вече става“, коментират близки до екстравагантната дива.

Следа

Освен почитателите на Мила със съдържанието, споделено в уебплатформите, се сблъскват и последователите на прочутия анализатор. Понастоящем той заема длъжността старши вицепрезидент по политически изследвания във Фондацията „Карнеги“ за международен мир. Известно е, че служи в Държавния департамент по време на администрацията на Обама – първо като заместник-помощник държавен секретар в Бюрото по демокрация, човешки права и труд (2009-2013), а след това като посланик на Съединените щати в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (2013-2017). С Хилари Клинтън работи по различни инициативи, най-популярната от които е участието му в изготвянето на нейната реч от 2011 г. „Правата на гейовете са човешки права“, както и присъствието му в онлайн дискусии след речта в качеството му на заместник-помощник държавен секретар.

Стефани Тонева