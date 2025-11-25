А ктьорът Удо Киер, изиграл Дракула и Франкенщайн във филмите на Пол Мориси и Анди Уорхол „Плът за Франкенщайн“ (1973) и „Кръв за Дракула“ (1974), има българска икона. Това разкри пред „Телеграф“ големият режисьор проф. Иван Ничев по повод кончината на 81-годишния актьор. Двамата работят заедно по филма „Деца от восък“ през 2007 г.

Пи

„Удо пристигна за снимките заедно с група от десет американски актьори, сред които и Арманд Асанте. Както той признаваше, любимият му немски филм (а той е немски актьор) е „М“ на великия Фриц Ланг. Всички актьори живяха около месец в комфортния хотел „Кемпински Зографски“, разказа проф. Ничев. Удо Киер влиза в ролята на Пи, като героят му е вдъхновен от филма на Фриц Ланг. „Толкова много се вълнуваше от това превъплъщение и беше убеден, че след нашата малка продукция непременно Холивуд ще вземе идеята и ще направи римейк на „Деца от восък“. Другото любопитно за него беше, когато видя локацията, която трябваше да снимаме, дома на Пи, а това беше във факултета - една от старинните сгради на Стопанската академия. Тази сграда толкова много му хареса като локация, че в деня преди снимките актьорът заяви, че задължително, и въобще няма да се съобразява с нашето мнение, ще остане да пренощува там нощта преди снимките“, продължава режисьорът.

Охрана

Така се и случило. „А тогава времената никак не бяха лесни. Тогава имаше напрежение във махалата заради Волен Сидеров и зараждането на „Атака“. Ние трябваше да му осигурим сериозна охрана за това нощно приключение. Всъщност другото нещо, което си спомням и много дълбоко ме развълнува, е, че при прощаването с екипа, когато си тръгваше след последния си снимачен ден, абсолютно всички се просълзиха. Екипът – хора, които са доста делови, бяха събрали пари да му купим една икона за спомен от България“, сподели още проф. Иван Ничев.

Животът му започва трагично

Роден е като Удо Киерспе на 14 октомври 1944 г. в Кьолн, Германия.

Животът му започва трагично - болницата, в която е роден, е била бомбардирана само часове след раждането му, като заедно с майка му са били спасени от руините. Според интервюта, които е давал пред западните медии, бъдещият звезден актьор е израснал в бедност, като до 17-годишна възраст в дома му не е имало топла вода. Като тийнейджър работи във фабрика, за да спести пари и да “излезе от тежкия живот”, в който се намира. На 18 години отива в Лондон, за да учи английски, и посещава актьорски уроци, докато работи като сервитьор. Има над 200 филма в кариерата си според информация на „Варайъти“. За своята кариера той казва: „100 филма са лоши, 50 може да гледаш с чаша вино и 50 са добри“. Като цяло Киер често играе злодеи, чудовища и ексцентрични персонажи - във филми на ужасите и редица култови продукции.

Участва в музикални клипове на Мадона (Erotica, Deeper and Deeper), както и на групи като Korn, Eve и Supertramp. Последният му филм е политическият трилър The Secret Agent, където влиза в ролята на евреин, който е оцелял от Холокоста.

Лео Богдановски