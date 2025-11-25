Д о 31 декември получаващите българска пенсия граждани, които живеят в държава, която не е член на Европейския съюз (ЕС) и за която не се прилагат разпоредбите на международен договор или друго споразумение за социална сигурност, по която България е страна, трябва да подадат декларация за продължаване получаването ѝ.

Това се прави всяка календарна година, припомнят от Националния осигурителен институт (НОИ). Документът трябва да е заверен от консулска служба или друг официален орган.

"Декларацията живот" може да се подаде лично, в оригинал чрез пощенски оператор или чрез упълномощено лице, уточни БТА. Възможно е подаване и по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт или от Националната агенция за приходите.

Формуляр на декларацията на български и английски е наличен онлайн в рубрика „Формуляри“ в сайта на НОИ, подрубрика „Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия – за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори“.

По данни на НОИ броят на пенсионерите е 2 057 952.