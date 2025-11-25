П резидент Доналд Тръмп продължава щедро да размахва правото си на помилване – след като опрости над 1000 участници в щурма на Капитолия, Род Благоевич, бейзболната легенда Дарил Строубъри и Руди Джулиани… дойде ред и на две пуйки – Гобъл и Уодъл.

Във вторник в Белия дом отново ще има шоу – 78-ото годишно помилване на пуйки, където Тръмп ще се надпреварва със себе си по каламбури, шеги за пълнеж и политически намигвания.

ТРЪМП СЕ ПОДИГРА С БАЙДЪН: Трябваше да помилва и себе си!

Тази година церемонията е малко по-различна – само една пуйка ще участва в официалния ритуал, но и двете са спасени. Канцеларията на Мелания Тръмп дори организира „народен вот“ – американците трябваше да изпратят SMS с текст „Gobble“ или „Waddle“.

Пуйките, родени през юли в Северна Каролина, тежат 52 и 50 паунда и буквално са пътували до Вашингтон „по сосения експрес“, както се шегува Белият дом. Дори отседнаха в луксозен хотел – Willard InterContinental, където да се подготвят за светлините на прожекторите.

ПРЕДИ ИНАУГУРАЦИЯТА: Байдън помилва участници в разследването на щурма над Капитолия!

След церемонията Гобъл и Уодъл ще отидат на заслужена „пенсия“ в университета на Северна Каролина, в катедрата по птицевъдство.

@whitehouse The American people are now deciding if GOBBLE or WADDLE will participate in the ceremonial pardoning tomorrow 🦃 which will it be 👀 ♬ original sound - The White House

Традицията с пуйчешките помилвания датира от времето на Линкълн, а първият официално документиран „помилван“ пернат е през 1963 г. от Джон Кенеди. Ритуалът става ежегодна шоу-атракция чак при Джордж Буш-старши през 1989 г.

Всеки президент вкарва свои политически шеги. Тръмп през 2019 г. се подигра с импийчмънта си, казвайки, че пуйките са получили „призовки да се явят в мазето на Адам Шиф“.