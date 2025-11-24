Д елян Пеевски обяви война на решението на Столичния общински съвет за двойното увеличение на таксите за паркиране в София и разширяване на зоните. Според него това е „арогантна демонстрация срещу хората“ и няма да реши нито един от хроничните проблеми с паркирането и трафика в столицата.

Пеевски подчерта, че скокът от левове към евро представлява „скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото“, тъй като води до фактическа двойна калкулация, която според него е недопустима и спекулативна.

Терзиев пред „Телеграф“: Няма основание да се отменят новите цени за паркиране

„Още преди два месеца предупредих СОС да възпре зловредните мераци на кмета. Хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за неговата некадърност и лъжите на ПП-ДБ“, заяви лидерът на ДПС.

Пеевски нападна остро кмета Васил Терзиев и екипа му, определяйки двугодишното им управление като поредица от „безобразия, корупционни скандали и провали“, които превръщали София в „все по-мръсно и неприветливо място“.

КЗП се самосезира заради по-скъпото паркиране в София

Той увери, че още утре ДПС ще атакува в съда решението за двойното поскъпване на „синя“ и „зелена“ зона, както и тяхното разширяване — стъпка, която предизвика вълна от недоволство и протести на столичани.

„Хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори“, допълни Пеевски — и обеща битката да продължи в съда.