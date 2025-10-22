Пореден тревожен случай на насилие над деца е регистриран във Варна. Инцидентът се е случил близо до ОУ „Ангел Кънчев“ в квартал „Левски“, където две ученички от 6-ти клас бяха ритани и обиждани от момчета от 5-ти и 7-ми клас, алармира бащата на едно от децата.

В писмо до медиите той подчертава, че инцидентът е станал извън територията на училището и след учебните часове, като целта му не е да злепоставя персонала или ръководството.

🤚 Намеса на гражданка предотвратила по-лошо

Децата били не само ритани и обиждани, но и лишавани от личните си вещи, докато чакали време за спортната си тренировка.

БРУТАЛНО: Момичешка банда помля от бой ученичка! (ВИДЕО)

Случаят бил прекратен благодарение на намесата на случайна гражданка, за което родителският колектив изразява благодарност.

⚠️ Родителите настояват за сериозни мерки

След последните трагични инциденти в страната, родителите настояват за:

Пълна проверка и реакция от МВР, училището и общината;

Психологическа подкрепа и превантивни мерки за всички участници;

По-строга и навременна намеса при агресия сред непълнолетни;

Контрол върху продажбата на енергийни напитки, цигари и електронни цигари около училищата;

Постоянно полицейско присъствие около района;

Строги санкции за нарушителите и техните родители, включително съдебен процес и видео наблюдение.

„Всяка закъсняла реакция може да има тежки последици“, пишат родителите в официалния сигнал.

🏫 Сигналът е подаден до институциите

Инцидентът е докладван също до РДВР Варна, Кметство „Приморски“, Община Варна и Регионалното управление на образованието.

СКАНДАЛ В ДАСКАЛО: Баща подтиква сина си да тормози ученици!

Родителите изразяват надежда, че училището и институциите ще предприемат адекватни действия за защита на децата и превенция на бъдещи инциденти.

Любомир Славов