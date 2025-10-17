В ластта се е скрила на тъмно и разпределя порции. Искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, даже напротив. Той е завзел съдебната власт и службите. Това заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ след третия ден без пленарно заседание.

Докато ние бяхме на масата на преговори, имаше снимки, всеки ден ви информирахме медиите горе-долу какво се случва, след това – тайни масички, започнаха да се разпределят порции и вероятно се случва това и сега, каза Божанов.

Съпредседателят на „Да, България“ отрече това да се е случвало, когато ПП-ДБ бяха в сглобка с ГЕРБ.

Политическата криза може да се реши само ако Бойко Борисов се еманципира от Пеевски, добави от своя страна Ивайло Мирчев.

Борисов трябва да застане пред хората и каже „аз съм на подчинение на Пеевски, но повече така не може, хвърлям кърпата“, каза депутатът.

Божанов добави, че като опозиция те винаги са готови за избори.

Според Ивайло Мирчев тема във фокуса на парламента през следващата седмица ще бъде искането на ДПС-Ново начало да се маха охраната от НСО на председател на парламент, на премиер и на президент.

Ние считаме, че трябва веднага да се махне охраната от Пеевски, тъй като неговата охрана – като сума, като брой, е по-голяма от охраната на президентството, на цялата администрация, на президента и на премиера. Ние винаги сме искали депутатите да не използват служебни автомобили, припомни Мирчев.

„Моята информация към момента е, че има изготвен бюджет на Касата на база текущото законодателство, т.е. без увеличенията за лекарите и сестрите“, обяви лидерът на ПП. По думите му очевидно тактиката на управляващите е „да тупат топката“ до 31 октомври – да внесат такъв бюджет и да кажат, че за тях средства няма да има.

Според него правилният вариант е преди да бъде внесен бюджетът най-накрая да се свика здравна комисия и да бъдат приети законопроектите, за да може към 31 октомври тези разчети да влязат в бюджета, а не да се опитва да се прави прекрояване и поправки между двете четения.

От своя страна депутатът Васил Пандов също коментира, че цинизмът на управляващите към лекарите и медицинските сестри продължава за поредна седмица.

Докато младите лекари протестират и никой не им обръща внимание, въпреки че държавата абсолютно спокойно може да отговори на техните искания, управляващата коалиция се зае да си разпределя властта, отбеляза той и добави, че това управление е основано единствено на консумация на власт. „Това, че нещо се прави за хората, е пълна илюзия“, категоричен е Пандов.