П резидентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 10 октомври 2025 г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), с който правомощието по назначаване и по освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание.

Припомняме, че на 10 октомври парламентът реши, че ръководителите на ДАР и ДАТО вече няма да се назначават с указ на държавния глава, а ще бъдат избирани от Народното събрание. Предложението беше на управляващото мнозинство. Отхвърлена беше идеята на „Възраждане” промените да се отложат с една година и да влязат в сила след полагане на клетва на следващите президент и вицепрезидент.