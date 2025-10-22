Шок в царското семейство! Най-малкият син на Симеон Сакскобургготски — княз Константин-Асен, и съпругата му Мария Гарсия де ла Расия и Гордасар, слагат край на над три десетилетия брак, съобщи испанското издание Vanitatis.

Решението не дошло изневиделица – според близки до двойката, напрежението се натрупвало с години, особено след като децата им поели по свой път.

🏡 От месеци живеят разделени

Двамата са поддържали добри отношения, но от месеци вече живеят в отделни домове. Причината не е трети човек, а просто изчерпване на съвместния живот – „умора след години на компромиси“, както посочва източник от обкръжението им.

👩‍👧‍👦 Децата им – независими и далеч от Испания

Княз Константин-Асен и Мария имат близнаци – Умберто и София, на 26 години, които вече живеят самостоятелно: той в Лондон, тя в Париж.

Младите наследници, подобно на родителите си, избягват светския шум и почти не се появяват публично.

💒 Любовна приказка, започнала в Мадрид

Двамата се венчаха на 7 юли 1994 г. в църквата „Санта Барбара“ в Мадрид. Кумове бяха майката на младоженеца Маргарита Гомес-Асебо и Алваро Гарсия де ла Расия. Булката сияеше с диадема, принадлежала на нейната прапрабаба, Мария Амелия де Франсия, а сред гостите бяха представители на почти цялото семейство Бурбон.

👑 Близост с испанския крал

Семейството на Константин-Асен поддържа топли отношения с крал Фелипе VI. Самият Симеон е споделял, че между сина му и Фелипе има „почти братска връзка“, тъй като двамата израснали заедно и са на една възраст.

💼 Впечатляващи кариери

Константин-Асен е завършил бизнес администрация в Папския университет „Комилас“ и след това – следдипломна квалификация в Колумбийския университет в САЩ. Работил е в Lehman Brothers, Banco Santander, Rothschild, Barclays и FTI Consulting, а наскоро се присъедини към Apollo.

Мария пък дълго време е работила в протоколния отдел на американското посолство в Мадрид.

⚠️ Раздялите в царското семейство не спират

Новината идва след други семейни сътресения – преди 14 години княз Кирил и Росарио Надал се разделиха, а миналата година дъщеря им Мафалда обяви развода си.