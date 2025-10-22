Т ази вечер от пристанище Варна ще отплава капитан Светлозар Тенев с яхтата си „Огинев“ на самостоятелно околосветско плаване. Капитан Тенев е моряк с дългогодишен опит и хиляди морски мили зад гърба си, предаде БГНЕС.

Часове преди отплаването капитан Тенев е на кея, зает с последните приготовления - товарене на багаж и проверка на оборудването.

На въпроса какво го е подтикнало към това предизвикателство, Тенев отговаря сериозно: „Най-малкото, което е - сбъдването на една детска мечта и повечето свободно време, с което вече разполагам.“

Той споделя, че идеята да обиколи света се е зародила още в ранните години: „Още в детските години, когато всички момчета мечтаят да станат моряци, да станат лекари, да станат космонавти - оттогава.“

Когато става дума за предстоящите изпитания, капитанът е категоричен, че морето и природата са единственият истински противник. „Тя, водата, е природа. Така че природата, няма друг начин.“

Относно страховете преди отплаването, Тенев не крие, че най-много се притеснява не за себе си, а за лодката: „Когато съм в морето, най-много ме е страх за лодката, дали ще издържи, а не толкова за мен. Защото тя е единственото нещо, което може да ме върне на брега жив и здрав.“

Според капитана, истинската устойчивост на духа и тялото се проявява след тежки условия: „След поредния щорм, когато се отървеш без щети, без някакви нанесени поражения върху тебе и върху лодката, тогава започваш да се чувстваш силен.“

Тенев споделя и философията, която го води в морето: „По принцип когато си в морето, ти трябва да имаш едно нетрадиционно мислене… Всичко това е една верига от брънки - твоята цел е да прережеш една брънка, за да не се стигне до някое нещастие.“

Плаването започва от Варна, като първата спирка ще бъде Солун - за довършителни технически работи по „Огинев“. След това маршрутът минава през Гибралтар и Лас Палмас на Канарските острови.

„До Лас Палмас ще бъда с още един човек на борда поради тежкия трафик и мигранти в Средиземно море“, обяснява капитанът. „От Лас Палмас ще започне вече истинското ми самотно плаване.“

Предвиждат се три кратки спирания - в Южна Африка, Нова Зеландия и Аржентина, само за зареждане с вода, гориво и пресни продукти. „Може би за по ден, ден и половина, не повече“, уточнява Тенев. Очакваната продължителност е между шест и седем месеца. „Но то е каквото морето даде, може и по-бързо, може и по-бавно.“

На въпроса с какви емоции ще отплава тази вечер, капитанът казва: „Че най-сетне свърши подготовката и че вече ще мога да си почина от цялото напрежение.”

На кея са приятели, колеги и дъщеря му. Видимо развълнувана, но с усмивка, тя споделя: „Природата си е природа, колкото и да си подготвен, може да те събори. Но той е оправен човек, така че не се притеснявам чак толкова много“.