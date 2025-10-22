З аловиха фалшиви евробанкноти с изключително високо качество у нас при специализирани операции.

Мащабните операции по линия фалшификации на пари са се провели през последните дни у нас. За това информира директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, информира NOVA.

"За по-малко от седмица колегите от "Икономическа полиция" след получаване на три сигнала, установиха голямо количество фалшиви банкноти с еврова и левова номинална стойност.

В първия случай хванахме две лица, които след сделка се оттеглиха с лек автомобил. Установената сума в тях беше 10 000 евро банкноти, т.е. 50 къса от по 200 евро. Незабавно пристъпихме към доклад на материалите в градска прокуратура и по случая имаме задържано едно лице за срок от 72 часа, другият беше разпитан като свидетел.

Във вчерашния ден, също след бързи и адекватни действия на сектор "Финансова система" към Столична дирекция на вътрешните работи, задържахме едно лице след сделка с неистински парични знаци.

Еврови банкноти с номинал от 100 евро и 200 евро на обща стойност 32 000 евро" поясни той. И уточни, че фалшификатите са с изключително високо качество и са се разпространявали на територията на цяла Европа от около 15 години.

"Третия случай е след подадени многобройни сигнали от търговски обекти, предимно бензиностанции, че се установяват прокарани в обръщение 50-левови банкноти също с много високо качество и след доста сериозно наблюдение на колегите задържахме три лица и в последствие четвърто, свързани с прокарването им в обръщение", допълни директорът на СДВР.

В разкриването на случаите СДВР работили съвместно с прокуратурата, като с обвинения са три лица.

Любомир Николов апелира хората да бъдат много внимателни, когато обменят левове в евро.

"Фалшификациите, които установяваме към настоящия момент, са с много високо качество и може да заблудят всеки един човек. Дори и тези, които считат, че разбират от еврови и левови банкноти", заключи той.