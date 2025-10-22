К оординирана полицейска операция във Франция, България, Испания и Румъния доведе до разбиването на престъпна мрежа, която години наред е уреждала тенис мачове в цяла Европа.

Както е известно четирима, български граждани бяха задържани за черно тoтo и пране на пари, обявиха на брифинг на Софийска градска прокуратура (СГП), Националната следствена служба (НСлС) и ГДБОП-МВР във връзка с Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти относно разследване срещу организирана престъпна група (ОПГ), пише NOVA.

Според Агенцията за правосъдие на Европейския съюз (Евроюст) по време на операцията са арестувани 15 души и са извършени множество претърсвания за събиране на доказателства. Разследващите установиха, че групата е действала организирано от 2018 г. с цел реализиране на финансови печалби чрез уреждане на тенис мачове. Повечето от замесените играчи са спортисти извън Топ 100 на ATP, които са губели умишлено в замяна на пари.

„Властите на четирите държави разбиха група, която е създала сложна система за уреждане на мачове и е осигурявала големи печалби на своите клиенти между 2018 и 2024 г.“, съобщава Евроюст.

Първите подозрения възникнали, след като разследващите забелязали внезапни загуби в ключови моменти в мачовете. Подозрението се засилило допълнително, когато в няколко държави били открити идентични зaлoзи, насочени към едни и същи тенисисти. Зaлoзите най-често били на загуба на сет или мач от конкретен играч, а сметки за зaлaгания са били откривани изключително за тези транзакции. Разследването показало, че центърът на операциите е бил в България, където са се извършвали дейностите и са се координирали посредниците в други страни. Досега са разкрити най-малко 800 000 евро незаконни печалби, но крайната сума може да бъде значително по-висока, тъй като разследването продължава.

Девет заподозрени са арестувани във Франция, четирима в България и по един в Испания и Румъния. Във всички страни са проведени претърсвания с цел получаване на допълнителни доказателства. Разследването на мрежата, която е уреждала тенис мачове в Европа, все още продължава и властите не изключват нови арести.

„Световният тенис се тресе от сериозен корупционен скандал, като текат арести във Франция, България, Испания и Румъния по обвинение за манипулиране на мачове", написа междувременно изданието „Сигма”, цитирано от БТА.

Трима бивши български играчи – Карен и Юри Хачатрян (б.р. – първият е гадже плеймейтката Златка Райкова) и Дилян Янев, както и техният съучастник Анжел Янев бяха задържани в София през миналата седмица с европейска заповед за арест по искане на прокуратурата в Марсилия във връзка с разследване на добре организирана международна престъпна група, която се облагодетелствала финансово в следствие на незаконни схеми за залoзи.

Според обвинението от групата са предлагали и раздавали пари на тенисисти и на служители на спортни организации от четири континента, за да влияят върху изхода на определени срещи.

Разследването за криминална дейност, измами, спортна корупция, пране на пари и опериране със средства с незаконна цел е започнало през май тази година.

Френските власти подозират, че членовете на престъпната мрежа са плащали подкупи на играчи от извън първите 100 на световната ранглиста, за да губят умишлено сетове или цели мачове, на които събития са правени печеливши залoзи. Манипулациите са засегнали срещи от поне 40 надпревари от по-маловажните серии "Чалънджър" и "Фючърс" в периода 2018-2024 година, не само във Франция, но и в други европейски страни, както и в Северна и Южна Америка и Африка. Престъпниците се възползвали от това, че турнирите са от по-нисък ранг и не носят сериозни приходи на участващите тенисисти, което ги прави по-податливи на влияние с финансови стимули, а в същото време контролът върху състезанията от двете вериги от страна Асоциацията на професионалните тенисисти (АТР) и на Международната федерация по тенис (ITF) е занижен.

Прокуратурата в Марсилия е разкрила множество сметки на т. нар. "мулета", от които са правени залoзите за предварително уредените мачове, което позволило на групата да оперира дълго време без да привлече внимание. Според властите печалбата на престъпниците, която е установена досега, надхвърля 800 000 евро.