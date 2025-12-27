С евернокорейски беглец сподели „странния“ начин, по който се празнувана Коледа в неговото село под ръководството на Ким Чен Ун.

Ил Йонг Джу разказа за преживяванията си, които се случвали всяка година на 25 декември. Той обясни как дядо му го посещавал, преди да го изпрати в планината да отсече бор. След това го носел у дома и заедно окачвали малки топчета памук на клоните му. Макар че това изглежда като обикновен празничен ритуал, изпълняван от семействата всяка година, в Северна Корея е различно.

Това се случва, след като Ким Чен Ун преди това нареди на севернокорейците да почитат баба му вместо Коледа. Специалният ден е забранен от режима на Ким Чен Ун, като има заплахи със смърт за онези, които се опитат да го празнуват. За повечето севернокорейци 25 декември е просто нормален ден.

Джу каза: „В моя дом просто празнувахме подобни неща. Но не знаехме за какво е този ден; просто всеки 25 декември дядо ми ни молеше да го правим“, пише Daily Star.

Без да знае произхода на традицията, предвид потискането на християнството, семейството му изложило елхата публично. Съседите ѝ я наричали „йолка“ – дърво, издигано в чест на новата година в рускоезичния свят. Семейството му не е понесло никакви последствия за поставянето на дървото. Той каза: „Това беше възможно, защото моето село e много малко. Там живеят само 30 домакинства“.

Джу и семейството му успяха да слушат незаконно чуждестранно радиопредаване в страната си. Той каза: „Аз и семейството ми всъщност слушахме незаконното чуждестранно радиопредаване в Северна Корея. Слушахме FEBC (Far East Broadcasting Company), което е южнокорейско християнско радиоразпръскване. Чува се много ясно в Северна Корея рано сутрин. Така че това беше първият момент, в който чухме за евангелието и християнството“.

„Трябваше да рискуваме живота си, защото слушахме южнокорейско радио и телевизия, която е строго забранена в Северна Корея. Ако те хванат, ще те отведат в политически затворнически лагер или дори ще те екзекутират, защото това беше християнско радио и телевизия“, добави той.