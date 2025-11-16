Е вродепутатът Радан Кънев хвърли бомбата с разтърсваща изповед в социалните мрежи, разкривайки драматични подробности за ареста на 16-годишния му син Борис!

Драмата се разиграла вчера сутринта, около 8:50 ч., в столичния квартал „Манастирски ливади“. При рутинна проверка от патрул на МВР, полицаите открили в тийнейджъра около грам марихуана!

"Обадиха се веднага," пише Кънев. Той се срещнал с униформените на място, където синът му доброволно предал откритото вещество на криминалната полиция.

Въпреки доброволното предаване, Борис е бил задържан за 24 часа! По-късно е освободен, но с повдигнато обвинение за „притежание на наркотично вещество, представляващо маловажен случай“. Започнало е разследване, в което цялото семейство ще съдейства.

„Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона,“ признава евродепутатът. Кънев с болка споделя, че с жена му Деница винаги са били непримирими към забранените субстанции и са правили всичко възможно, за да предпазят детето си.

"За наше съжаление и огорчение, явно не сме намерили верния подход," завършва разтърсващо Радан Кънев.