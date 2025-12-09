С анитари масово се преквалифицират в медицински сестри. Това заяви пред “Телеграф” председателят на Синдиката на медицинските специалисти - Мая Илиева, по повод протестната готовност и възобновяване на недоволството, в което ще се обединят с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, тъй като отделените 260 млн. лева изчезнаха от втория вариант на бюджета на държавата за 2026 г.

Тя коментира още, че т.нар. защита на професията “медицинска сестра” е дъвка, с която институциите си служат и от това нищо не произтича. Тя призова да се провери колко вече са се отказали и посочи, че средната възраст на желаещите да учат е 40+. Илиева попита как ще я защитят и как ще я задържат насила в работата. По отношение на обучението тя посочи, че годишно то струва по 800 лева или по 400 лв. на семестър, сума, която е напълно поносима за всеки желаещ.

Председателят коментира още, че по света има случаи, в които сестрите взимат повече от лекарите в зависимост от това в какво звено работят и в това няма нищо лошо.

Попитана какво се случва и с искането им за промяна на категорията на труд, Илиева каза: “Не, категорично, там много бягат. Не желаят да променят категорията”, заяви председателят на синдиката и добави, че не е редно сестрите да са трета категория труд, но промяната й ще доведе до по-високи възнаграждения и по-ранно пенсиониране, което още повече ще обърка бюджетът в бъдеще.

Председателят на Синдиката на медицинските специалисти коментира, че без специализантите много болници няма да могат да изпълняват графиците си, а лечебните заведения, особено тези из страната, са заплашени от закриване или затваряне на отделения.

“Парите липсват като цяло в бюджета. Говореха за едни 30 млн. лв., които да минават през МЗ, и то само за специализантите, които да получават стипендии, а не заплати. Това е най-лесното нещо, което може да бъде осъществено в момента, така че частните болници да нямат никакво участие - при тях да има специализанти, но те да се спонсорират от МЗ, а те да не са ангажирани с това да дават заплати. Да не говорим, че за медицинските сестри се говори за 10% увеличение, което по принцип го има всяка година и е абсурд. Голяма част от колегите, които работят извън болниците, са на основни заплати, близки до минималната, което категорично ще постави в риск доста от хората, заети там. Няма как медицинска сестра да бъде на 650-700 евро от догодина. Това е абсолютна подигравка. В момента взимат 1300 лв. И тези 10% са увеличение от 130 лв., което не подлежи на коментар”, каза Илиева.

Тя е категорична, че парите за специализантите трябва да отидат в специален фонд, който да се управлява от здравното министерство, а средствата от него да отиват целево за заплати, защото НЗОК няма механизъм за разпределението им и те не плащат възнаграждения и не трябва да медицинските специалисти да са зависими от благоразположението на директорите на болниците. Илиева каза, че те настояват стартовата заплата да е 150% от средната работна заплата или 3077 лв.

Илиева обяви още, че са приети стандартите по здравни грижи и след изтичане на гратисния период ще започнат да закриват болници, защото съгласно тях отделение ще работи на принципа - колкото пациенти толкова медицински сестри. По думите й това ще доведе до масово закриване на лечебни заведения и отделения.

