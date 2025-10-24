Н апрежение, викове и физически сблъсък разтърсиха днес пленарната зала! Депутатите от „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“ си размениха остри реплики, обвинения и дори се сблъскаха физически по време на обсъждането на промените в Закона за насърчаване на инвестициите.

Поводът – спорната поправка, според която продажбата на активи на руската компания „Лукойл“ у нас ще става само с одобрение от Министерския съвет и ДАНС.

Напрежението започна, когато депутатът от „Възраждане“ Искра Михайлова обвини доц. Наталия Киселова, че „обслужва интересите“ на лидера на ДПС-Ново начало. Репликата предизвика буря в залата и размяна на остри думи между председателя и опозицията.

След това на трибуната излезе Даниел Проданов от „Възраждане“, който нападна Киселова с думите:

„Приемате абсурдни неща! Не можете да санкционирате Русия, защото без нея не можете да съществувате!“

Той дори нарече депутата Станислав Анастасов „еничар“, което накара Киселова да му наложи наказание „Забележка“.

В следващия момент напрежението избухна – депутати от двете партии започнаха да се блъскат и да си разменят обиди. Сесията беше прекъсната за 15 минути почивка заради „създаване на безредици“.

Междувременно министър-председателят Росен Желязков свика извънредно съвещание след решението на САЩ да наложи санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“. Очаква се кабинетът да обсъди спешни мерки във връзка с новата геополитическа ситуация.