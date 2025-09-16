С метната палата изпраща на Прокуратурата части от одитния доклад за извършен одит на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г.

Одитът обхваща времето на управление на предишното ръководство на болницата, популярна като „Правителствена“.

При съмнение за престъпление институцията изпраща одитния доклад или части от него заедно с материалите на Прокуратурата. До приключване на наказателното производство данни от доклада не бива да се огласяват. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад без частите, които са изпратени на държавното обвинение.

Още няколко институции са сезирани за нарушения, открити при одита на МБАЛ „Лозенец“.

За наличие на данни за вреди и нарушения при изпълнението на бюджета и при управлението на имущество, докладът е изпратен на Агенцията за финансова инспекция и на Комисията за противодействие на корупцията за извършване на необходимите действия за търсене на отговорност.

Докладът е изпратен и на министъра на здравеопазването, а в частта му за нарушенията на процедурите в областта на обществените поръчки - на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

Одитът на МБАЛ „Лозенец“ бе заложен в одитната програма на Сметната палата за 2024 г. и обхваща три области на изследване: „Управление и основна дейност“, „Финансово състояние и управление на недвижимите имоти“ и „Планиране и възлагане на обществени поръчки“.

С констатациите, които не са изпратени на Прокуратурата и подлежат на публикуване, можете да се запознаете ТУК. Основни акценти:

Според доклада през одитирания период МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е в тежко финансово състояние

Задълженията на лечебното заведение в края на одитирания период се увеличават ( от 17 млн. лева през 2022 г. на 25,8 млн. лева през 2023 г.) и надвишават вземанията, като съществува риск дружеството да не разплаща в срок задълженията си към доставчици и кредитори.

Отчетените разходи за 2023 г. се увеличават с близо 4 млн. лева спрямо предходната година – от 58 млн. лева на 62 млн. лв.

В резултат на извършения одит Сметната палата е дала една препоръка на министъра на здравеопазването и седем препоръки на изпълнителния директор на МБАЛ „Лозенец“.