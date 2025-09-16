Ф естивалът „КвARTал“ се завърна със своето 10-о юбилейно издание през изминалия уикенд и от „Телеграф“ проверихме каква е обстановката.

Провежда се всяка есен в карето на „стария град“ на София, като има за цел да има повече пешеходни пространства в града, да запази духа на квартала и да подпомага малкия бизнес.

Улици

Жители и гости на централната част на София се насладиха на уличния фестивал „КвARTал“ през изминалия уикенд, като част от улиците бяха затворени за коли. Събитието се провежда в карето между булевардите „Дондуков“, „Мария-Луиза“, „Сливница“ и „Васил Левски“. Бяха отворени специални работилници и галерии, а впечатление направи относително новият мексикански ресторант Los Muchacos, за който хората трудно намираха празни маси. От Sofia Graffiti Tour добавиха поредния си нов графит във вътрешния двор на заведението, както и представиха новата си книга, посветена на 30 години графити изкуство в столицата. Освен това имаше музика на живо, танци и своеобразни базари. Улиците бяха препълнени през целия ден, включително дори и когато слънцето залезе.

Изложби

Събитието имаше и своите звездни гости. Теди Кацарова сподели кадри от празненствата, като си личи, че е посетила както сцените, така и вкусните предложения, които кварталът предложи. Имаше също много изложби, като една от тях беше тази на страницата „Етюд-и-те на София“, както и на британския артист Чарли Уард. Проведе се „Исторически тур със скритите истории в карето“, както и такъв, посветен на най-старото дърво в София („Апостоловото дърво“) - съпроводен с разговор за връзката между природа и наука.

Толерантност

„КвARTал“ води началото си още от 2016 г., като вече се е превърнал в очаквано събитие за жителите и гостите на столицата. Каузата му за повече пешеходни пространства е комбинирана с фокуса върху изкуство и архитектура, тъй като много от сградите в тази част на града са от някогашна „стара София“. Пандемията от COVID-19 се оказва решителна за бъдещето на фестивала, който дава възможност на малкия бизнес, тъй като той страда много в тези времена. Локацията на събитието също не е случайна – нарича се „Четириъгълникът на толерантността“, тъй като в района са православната църква „Св. Неделя“, католическата „Св. Йосиф“, джамията „Баня Баши“ и Софийската синагога.

Александър Пашов