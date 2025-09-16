К итайската брегова охрана е обстреляла с водни оръдия филипински кораби в района на оспорваната плитчина Скарбъроу в Южнокитайско море, обвинявайки Манила в "незаконно проникване" и умишлено блъскане на китайски кораб, предава "Ройтерс".

Инцидентът идва седмица след като Пекин одобри планове да обяви района за национален природен резерват - стъпка, която според анализатори цели да тества реакцията на Филипините.

Говорителят на китайската брегова охрана Ган Ю заяви, че повече от десет филипински кораба са "навлезли незаконно " във водите около рифа, известен в Китай като Хуанян и във Филипините като Панатаг. Той обвини филипинския патрулен кораб 3014, че е игнорирал предупрежденията и е блъснал китайски плавателен съд.

"Китайската брегова охрана законно приложи контролни мерки - устни предупреждения, ограничаване на маршрута и използване на водни оръдия", каза Ган.

От своя страна филипинският Морски съвет отхвърли твърденията като "поредна китайска дезинформация и пропаганда".

Плитчината Скарбъроу, разположена в изключителната икономическа зона на Филипините, от години е обект на спорове за суверенитет и достъп до риболов. През 2016 г. Постоянният арбитражен съд в Хага постанови, че претенциите на Китай върху почти цялото Южнокитайско море нямат правно основание - решение, което Пекин отхвърля.