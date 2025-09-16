Ф еновете на актьора Джийн Хекман бяха бесни, след като холивудската легенда беше пропусната от сегмента „In Memoriam“ на наградите „Еми“ за 2025 г. в неделя вечер.

ИСТОРИЧЕСКО НА НАГРАДИТЕ „ЕМИ“ 2025: 15-годишен грабна статуетка!

95-годишният Хекман почина през февруари след борба с болестта на Алцхаймер. Ветеранът актьор обаче не беше включен в церемонията по връчването на наградите „Еми“, която почита големи телевизионни и развлекателни фигури, починали наскоро. Монтажът беше излъчен по време на церемонията в театър „Пийкок“ в Лос Анджелис и включваше почит към Винс Гил, Лейни Уилсън, Ози Озбърн и Дейвид Линч.

Зрителите бяха озадачени - и възмутени - от пропускането на Хекман, както и на други големи звезди, като Джонатан Джос, Кони Франсис и Вал Килмър. Те използваха X, известен като Twitter, за да изразят гнева си. Един фен попита: „Къде беше Джийн Хекман в „In Memoriam“?“ Друг публикува: „Пропуснаха ли Джийн Хекман? Уф.“ Трети каза: „Пропуснах ли Джийн Хекман? Включен ли беше?“ В друг туит се казваше: „Включих го само за да видя „In Memoriam“ и пропуснаха твърде много хора“.

Въпреки че не беше част от излъчената по телевизията почит, Хекман е част от по-изчерпателен списък на починалите звезди на уебсайта на наградите. Други актьори, включително Поли Холидей и Греъм Грийн, са в този списък. Но Хакман имаше обширна кариера, която включваше значителни телевизионни роли като сериала от 1965 г. „Аз, шпионинът“. Той спечели две награди BAFTA и три награди „Златен глобус“, включително последната за най-добър актьор в мюзикъл или комедия за ролята си в „Кралските Тененбауми“ през 2002 г. Изпълнителят, роден в Сан Бернардино, Калифорния, участва и в блокбъстъри като „Бони и Клайд“ (1967) и „Френската връзка“ (1971) и е смятан за един от най-великите актьори на своето поколение, а кариерата му обхващаше над четири десетилетия, пише New York Post.

Хeкман и съпругата му, класическа пианистка Бетси Аракава, на 65 години, бяха открити мъртви и частично мумифицирани в имението си в Санта Фе през февруари. Беше разкрито, че Аракава е починала от белодробен синдром, причинен от хантавирус (HPS), в банята си дни преди Хeкман да почине. Той е страдал от тежка форма на Алцхаймер.