И нoвативна сцена във формата на чело, световни гости и специална хореография подготвя световнозвестният челист Степан Хаузер за концерта си в София на 23 декември.

Именно в столичната „Арена“ ще бъде и финалът на турнето му по повод новия албум Cinema.

България

Албумът е не само музикално пътешествие, но и вдъхновено от България визуално преживяване – цели шест от видеоклиповете към него оживяват със сцени от Античния театър, Стария град и атрактивни локации в Пловдив, превърнал се в символ на кинематографичната му визия. Изборът на България за финалната спирка от турнето The Final Bow – Rebel’s Last Night не е случаен. През 2024 г. HAUSER свири в Пловдив на две разпродадени дати в Античния театър, а през пролетта на 2025 се завърна у нас, за да заснеме цели шест видеоклипа за CINEMA заедно с изцяло български екип. От тях The Music of the Night, Le Vent, Le Cri, What Was I Made For? и Concerto pour la fin d’un amour вече са налични във видеоплатформите и пренасят зрителя в магията на Пловдив, докато България се превръща в естествения декор на световния му проект.

Бунтовник

Внушителната и иновативна сцена във формата на чело ще се превърне в център на спектакъла, а цялостното визуално съдържание е преобразено, за да отбележи финалната спирка от турнето – метафорично сбогуване с бунтовника и начало на нов етап от кариерата му. Специално създадена хореография за част от произведенията ще бъде представена от едни от най-добрите танцьори от българската и световната сцена, придавайки ново измерение на преживяването. Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticketstation.bg на цени, започващи от 66 лв.

Екатерина Томова