Р усия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър", изстреляна от ядрената подводница "Архангелск" в Баренцово море, по време на съвместните учения с Беларус "Запад-2025", предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс", цитирана от БТА.

ИЗНЕНАДА: Американски военни гледат на живо на руско-беларуското учение „Запад-2025“ (ВИДЕО)

"В рамките на съвместното стратегическо учение "Запад-2025" подводните сили на Северния флот нанесоха ракетен удар с използване на високопрецизни ракетни оръжия с голям обсег по условен противник в Баренцово море. Практическата стрелба с крилата ракета "Калибър" по морска цел беше изпълнена от подводно положение от екипажа на атомния подводен ракетен крайцер "Архангелск", съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

Кремъл: НАТО вече воюва с Русия!

🚨⚡️The Arkhangelsk nuclear submarine has struck a target in the Barents Sea with a Kalibr missile as part of the Zapad-2025 military exercises, the Russian Defense Ministry says. pic.twitter.com/5O9mxu5pvi — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 15, 2025

Русия и Беларус започнаха в петък учението "Запад-2025" на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство. Ученията се провеждат на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

ТРЕВОГА НАД БАРЕНЦОВО МОРЕ: Русия прати МиГ-31 с хиперзвукови „Кинжал“-и!

"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.