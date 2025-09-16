П ечално известна снимка, изобразяваща Доналд Тръмп и Джефри Епстийн, беше увеличена до размерите на тенис корт и поставена на прага на двореца Уиндзор.

Известно е, че действащият президент на САЩ и осъденият педофил са се познавали и дори са били приятели, докато Епстийн беше жив. Снимката е правена в имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ във Флорида през 1997 г.

Тъй като въпросите за връзката на двамата продължават да циркулират по време на противоречивия втори мандат на Тръмп, снимката е увеличена и поставена на предната морава на Уиндзор.

Dayum!

They rolled out the world's largest photo of Trumpstein near Windsor Castle, where Donald Trump is staying!

🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ZQxxZsFDWX — BudhaG (@BudhaG25) September 16, 2025

Акцията е организирана от британското НПО „Всички мразят Илон“. Те направиха 400 квадратни метра версия на снимката и я постави пред кралската резиденция.

Говорител на групата заяви, че каскадьорският номер е замислен, за да „отпразнува специалните отношения“ между Тръмп и Епстийн“. „Време е да отпразнуваме специалните отношения - отношенията между педофила Джефри Епстийн и президента Доналд Тръм”, добави той.