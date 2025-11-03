Б ум на строителството в България! През третото тримесечие на 2025 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 292 жилищни сгради с общо 13 541 жилища и 1,48 млн. кв. м разгъната застроена площ.

НЕВЕРОЯТНО: Пловдив изпревари София по ново строителство!

Сравнено с предходното тримесечие, разрешителните за жилищни сгради са нараснали с 11.9%, а броят на жилищата – с впечатляващите 34.2%. В същото време разрешителните за административни сгради се увеличават само с 6.7%, но тяхната застроена площ пада с почти 38%.

РАЗМЕРЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! Новите жилища с 33 кв. м по-тесни

Най-много нови жилищни сгради предстои да се строят в Пловдив (442), София (столица – 230), София област (226), Варна (215) и Бургас (186). Най-много жилища ще бъдат започнати в Пловдив (3 744), София (3 000) и Бургас (2 090).

София се разшири със 150 000 жилища за 10 години

През същия период започналият строеж на нови жилищни сгради достига 1 797 сгради с 6 443 жилища. Макар броят на новите сгради да се увеличава с 9.6%, броят на жилищата в тях намалява с 20.1%, а разгънатата им застроена площ – с 8.5%.

Най-активно строителството е в Пловдив, София (столица) и София област, където стартират стотици жилищни и други сгради. Междувременно офис сградите продължават да намаляват както по брой, така и по площ.