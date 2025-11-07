О бходен маршрут се въвежда за пътуващите по направление Варна – Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Причината – тежка катастрофа.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 9:30 часа на главен път Е-70, в участъка между "Пътна среща" и разклона с улица "Добруджа" към Разград. Два варненски камиона се движели в посока Русе. Вдясно на пътя е имало спрял автомобил "Ауди". Първият камион успял да го заобиколи и да отмине, но вторият се ударил челно в пътуващ към Варна товарен камион - гондола.

Двамата водачи на ударилите се камиони са откарани в МБАЛ-Разград, където в момента се изяснява състоянието им, посочи говорителят на ОД на МВР Илияна Георгиева.

Водачът на камиона, пътуващ от Варна, е 21-годишен от село Топчии, а другият шофьор е 58-годишен мъж от Разград.

Въведен е обходен маршрут Варна - улица "Добруджа" - Гаров път - Русе за всички превозни средства.

Източник: БТА