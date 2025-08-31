И зсипалият се дъжд през нощта дъжд помогна на огнеборците, които четвърти ден се борят с големия пожар в местността Белите камъни на територията на Национален парк „Рила“.

Огънят обхвана над 100 декара горски насаждения от бял бор на надморска височина над 1700 метра. Има засегната и алпийска част. Въпреки дъжда има активни огнища по периферията на пожара.

Над 60 души са на терен в неделя - пожарникари, горски, служители на парка и на НП „Пирин“, военни, доброволци.

"Ще се гасят наземно огнищата по периферията. ще се опитаме да гасим и с помпи в някои части на пожара. През деня ще се прецени дали хеликоптер отново да се включи в гасенето. Но това зависи и от времето", заяви в неделя пред „Телеграф“ Маргарит Делин от НП "Рила".

Огнената стихия лумна в четвъртък следобед високо над симитлийското село Горно Осеново. В петък след битка по земя и въздух огънят за известно време бе локализиран, но по-късно силният вятър отново го разгоря. Проблемът е в труднодостъпния терен, който на места е непристъпен за човешки крак. Усилията на всички са насочени към локализиране на огъня и предотвратяване на разрастването му в гората и към алпийската част.

