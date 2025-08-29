П ожарът на територията на Национален парк "Рила", над симитлийското село Горно Осеново, се разраства въпреки усилията на огнеборците да го ограничат.

Огънят вече е обхванал над 30 декара горски насаждения от бял бор и е стигнал до алпийската част на над 1800 метра надморска височина.

"Проблемът е в труднодостъпния терен. Има скали, дерета, буквално не може да се мине към високата част на планината. На терен сме горски служители и пожарникари, както и служители на парка. Очакваме по-активни действия от ръководството на парка, защото пожарът е на тяхна територия, както и подкрепа от доброволци. Има много сухи дървета и треви, което помага за бързото разпространение на огнената стихия", каза за „Телеграф“ Благой Кишев, директор на Държавното горско стопанство в Симитли.

Пожарникарите се опитват да направят ивици и да ограничат огъня. Работи се наземно, защото няма как да стигне техника

Владимир Симеонов